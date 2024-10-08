نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير 70 شارعًا بالبدرشين (صور)

قام الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة تفقدية مكثفة بمدينة البدرشين لمتابعة أعمال التجهيز لتنفيذ مشروع تطوير ورصف 70 شارعًا بمتفرعات شوارع النيل السعيد وبورسعيد وعمرو بن العاص وعباس عناني والمحكمة القديمة خلف مسجد عكاشة فرج.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التجهيز لتلك الشوارع تمهيدًا لبدء تركيب بلاط الإنترلوك، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية. كما وجه بتكثيف الجهود لرفع معدلات التنفيذ في المشروع لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين في أسرع وقت ممكن.

نائب محافظ الجيزة يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء

بالإضافة إلى ذلك، قام نائب محافظ الجيزة بزيارة المركز التكنولوجي بمدينة البدرشين والمركز التكنولوجي بمدينة العياط لمتابعة سير العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد.

وأكد الشهابي على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين وتبسيط خطوات التصالح، مشددًا على ضرورة توعية المواطنين بكافة المستندات المطلوبة لإتمام عملية التصالح في المواعيد المحددة.

والتقى نائب المحافظ عددا من المواطنين، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول سير العمل في المشروع وعمليات التصالح. كما قام بتوضيح أهمية التصالح في مخالفات البناء ومزاياه للمواطنين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومعاوية البحيري رئيس مركز العياط، حيث أكد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.