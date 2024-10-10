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سياسة

حالات يتم فيها زيادة المعاشات 1% سنويا طبقا لقانون التأمينات الجديد

قانون التأمينات،
قانون التأمينات، فيتو

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد حالة يسمح فيها بـ زيادة المعاشات بنسبة 1% سنويًّا لـ أصحاب المعاشات من المستحقين، طبقا لقانون التأمينات والمعاشات.
 

زيادة المعاشات بنسبة 1 % سنويًّا لـ أصحاب المعاشات

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاشات في حالة إذا نشأ عن إصابة العمل عجزًا كاملًا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءًا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
 

 

استحقاق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز 

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.


وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

 

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.


وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.


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