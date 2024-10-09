الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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محافظات

حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه الخلسة بمشروع دار مصر في دمياط الجديدة (صور)

د محمد خلف الله رئيس
د محمد خلف الله رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة

قال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن لجنة الخلسة بالجهاز، بالتعاون مع إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة،

حملة مكبرة لازالة وصلات الخلسة بمدينة دمياط الجديدة

وقامت بشن حملة مكبرة للوصول إلى نسبة 100% عدادات بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر " بالمجاورة ( 34 )بنطاق الحى السادس بمدينةدمياط الجديدة

 

ازالة وصلات المياه الخلسة بمدينة دمياط الجديدة

أضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن فصل عدد (31) وصلة خلسة، وضبط عدد (17) موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، وتسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز، لحين تقنين أوضاعها ودفع متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت أيضا عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجهاز على إستمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة "،وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية.

حملات مكثفة من جهاز تنمية دمياط الجديدة لضبط المخلفين في عدادات المياه

 

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالإهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإستيداء حقوق الدولة فى كافة القطاعات.

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