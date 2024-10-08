جهاز تعمير دمياط الجديدة يطرح 393 وحدة سكنية للمواطنين

أعلن جهاز تعمير دمياط الجديدة إتاحة 393 وحدة سكنية خلال الأيام المقبلة للمواطنين.

وذكر الجهاز أن الوحدات المطروحة تشمل 150 وحدة سكنية بمشروع “ جنة ”، بمساحات تتراوح من (100 م – 150 )، و160 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمساحات 106 م – 130 م)، و83 وحدة بمشروع "الإسكان المتميز" تتراوح من ( 104م- 108م ) بمدينة دمياط الجديدة.

وقال الجهاز إن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسة الشروط ستكون متاحة علي موقع (مسكن محور الوحدات) على هذا الرابط اضغط هنا، اعتبارًا من ٢٠٢٤/١٠/٢٧ وحتى ٢٠٢٤/١٢/٢٦، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.



أهم الفرص الاستثمارية بنظام الإتاحة بدمياط الجديدة خلال شهر أكتوبر

كما أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ إستثمارية بأنشطة تجارية إدارية سكنية ترفيهية وتعليمية، بمساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفورى لتلبية الإحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من (1) وحتى يوم (15)من شهر أكتوبر الجارى.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن تلك الخطوة تأتى لدعم الإستثمار وتيسيير الإجراءات على المستثمرين، وأنه تم إتاحة عدد (3) قطع أراضى بالمنطقة المركزية "ب" وشمال المجاورة( 15) بالحى الثالث بالمدينة، بنشاط تجارى إدارى سكنى، القطعة الأولى رقم ( 16/1 وحتى 16/5)_ 26/1 وحتى 26/4 _46/1 وحتى 46/9 بمساحة ( 21252) مترًا مربعًا، سعر المتر (32540) جنيه، بينما القطعة الثانية رقم (37/3) بمساحة (693)مترًا مربعًا وسعر المتر (42395) جنيه، بينما القطعة الثالثة رقم(5) شمال المجاورة ( 15 ) بنطاق الثالث بالمدينة، بمساحة(439) متر مربع،وسعر المتر( 32750) جنيه، القطعة الأولى بإشتراطات بنائية معامل الإشغال ( 2 ) وقيد الإرتفاع( 15) متر.

ويتم توزيع مسطحات كل نشاط وفقا لرؤية المستثمر ويسمح بنشاط مختلط للقطع،كما يسمح بإقامة سور حول المشروع أو جزء منه طبقا لرؤية المستثمر/ شريطة إستيفاء أماكن إنتظار السيارات مع الإلتزام بالكود المصرى للجراجات وتعديلاته، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع (3) أعوام من تاريخ إستلام قطعة الأرض،القطعة الثانية بإشتراطات بنائية (60 %) من مساحة قطعة الأرض، مكون من أرضى + ميزانين + دورين علويين، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع (15) م.

بينما القطعة الثالثة بإشتراطات بنائية (60%)من مساحة قطعة الأرض، مكون من أرضى + ميزانين + أول علوى، وبإرتفاع لا يتجاوز قيد الإرتفاع (12) م والردود (3 )م أمامى ممر بواكى و(6)م خلفى، مع الإلتزام بإشتراطات الدفاع المدنى، وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، ومدة تنفيذ المشروع (3) أعوام من تاريخ استلام قطعة الأرض.

الفرص الاستثمارية بمدينة دمياط الجديدة

أضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله، أنه تم أيضا إتاحة قطعة أرض بالمنطقة الأولى بالمجاورة( 26 ) بنطاق الحي الخامس بالمدينة، بنشاط " حضانة "،بمساحة ( 1008) مترًا مربعًا، سعر المتر ( 8980) جنيه، بنسبةبنائية(30%)، وأقصى إرتفاع (12) م، عبارة عن دور أرضى ودور أول علوى، طبقًا للإشتراطات، والردود (6) متر من جميع الجهات، مع الإلتزام بتوفير أماكن إنتظار سيارات بداخل حدود القطعة طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته، والإلتزام أيضا بقيود الإرتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لايتجاوز الإشتراطات البنائية للمشروع، وكذا إشتراطات الدفاع المدنى وإستيفاء كافة الإشتراطات الفنية للتصميم ومطابقة الأكواد، وإستيفاء كافة الموافقات المطلوبة للنشاط، علما بأن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز، وأن مدة تنفيذ المشروع ( 3 ) سنوات من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

أشار الدكتور المهندس محمد خلف الله، إلى أنه يتم إتاحة قطع الأراضى بصورة دورية، ليتمكن راغبى الإستثمار من الإطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والإشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين https://assign.newcities.gov.eg، والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

