الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26% خلال شهر سبتمبر 2024

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (236.5) نقطة لشهر سبتمبر 2024، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًّا قدره (2.3%) عن شهر أغسطس 2024.

ترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (12.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8 مجموعة الأحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%).

معدل التضخم السنوي في مصر

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.0%) لشهر سبتمبر 2024 مقابل (40.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر سبتمبر 2024 مقارنة بشهـر أغسطس 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.9%) وتأتى التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%).

ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%) ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%).ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%).ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (12.4%).ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (2.0%).



سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر 2023):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (27.4%) وتأتى التغييرات نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (34.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)،ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (19.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (31.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (14.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (27.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (36.3%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (1.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.9%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.9%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (1.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (35.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (35.9%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (24.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (31.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (24.9%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (23.7%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (17.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (17.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (20.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (35.3%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (25.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (23.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (29.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (25.7%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (31.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (27.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (34.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (16.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.4%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (30.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (24.2%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (29.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (31.8%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (54.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (28.3%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (49.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (29.7%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية ومتعلقاتها بنسبة (20.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (27.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (64.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.7%).

سجل قسم التعليم ثباتًا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).



سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (31.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (25.9%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (20.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (26.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (33.5).