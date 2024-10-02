الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأربعاء بيانًا بحركة السفن والبضائع بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 10 سفن، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40609 طن تشمل:  1459 طن ملح و5200 طن رمل و500 طن اسمنت و15650 طن كلينكر و300 طن مولاس و7600 طن يوريا و9900 طن بضائع عامة.

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53979 طن تشمل: 8933 طن حديد و11380 طن سكر و1689 طن حمص و6887 طن فول صويا و5300 طن خردة و380 طن خشب زان و11630 طن قمح و6500 طن ذرة  و 2045 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 300 طن  و 980 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات بالميناء


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1846 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 273 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1761 حاوية مكافئة.
وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119441 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 178071 طنًا  ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا  5957 شاحنة.

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