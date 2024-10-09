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رياضة

ياسر إبراهيم يعود للتدريبات الجماعية اليوم

ياسر ابراهيم، فيتو
ياسر ابراهيم، فيتو

يعود ياسر ابراهيم لاعب  النادي  الأهلي للتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، بعد تماثله للشفاء، لتعرضه لنزلة برد حادة أبعدته عن التدريب الجماعية للقلعة الحمراء خلال اليومين الماضيين. 

واطمأن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، على حالة اللاعب واستقرار درجة الحرارة، بعد تناوله العلاج اللازم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

 

 

الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي  برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويقوم الدماطي بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

من جانب آخر أعلن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تحديد عدد الجماهير في مباراة العين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة كأس إنتركونتيننتال بشكل رسمي.

عدد الجماهير في مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

وقال خالد مرتجي عبر قناة الأهلي، إنه تم عقد اجتماع أمني للمباراة من أجل تحديد أعداد الجماهير بشكل رسمي، موضحًا أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع.

وأشار إلى أن العين سيحصل على النسبة المحددة له من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، بجانب أن النادي الإماراتي طلب الحصول على ألف دعوة لجماهيره بمقابل مالي.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي 

وأكد مرتجي أن أسعار التذاكر ستبدأ بمئة جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة وتصل إلى 1500 جنيه للدرجة الأولى.

وأوضح أن الاستعدادات لم تبدأ بعد للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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