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أخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عددا من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم ارسالها الي مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع، وإعلان التيسيرات الضريبية الجديدة بحضور وزيرى المالية والاستثمار. 

تمهيدًا لإعلانها اليوم، مدبولي يستعرض التسهيلات الضريبية الجديدة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها اليوم.

مدبولي يزور منطقة كايروفيستيفال لتفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد 

ومن المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء منطقة كايروفيستيفال، لتفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد. 
 

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