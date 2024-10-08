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أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدا، ومؤتمر صحفي لإعلان التسهيلات الضريبية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
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يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عدد من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم ارسالها الي مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء غدا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي مؤتمرا صحفيا لاستعراض أبرز الأحداث التي تمت خلال الأسبوع، بحضور وزيرى المالية والاستثمار. 

تمهيدًا لإعلانها غدًا، مدبولي يستعرض التسهيلات الضريبية الجديدة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدًا للإعلان عنها غدًا.

مدبولي يزور منطقة كايروفيستيفال لتفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد 

ومن المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء مساء غدا الأربعاء منطقة كايروفيستيفال، لتفقد وافتتاح عدد من مراكز التعهيد. 
 

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء

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