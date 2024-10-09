النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس طفل في المعادي
امرت نيابة المعادي الجزئية بعمل تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس طفل 12 عامًا، في حادث سير مأساوي أمام كارفور المعادي بالقاهرة، وذلك لبيان ما اذا كان المتهم ارتكب الواقعة أثناء مفعول المخدر من عدمه.
وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة "المعصرة، حلوان" تخصصا فى تصنيع وإعداد وتجهيز مخدر الشادو وترويجه على عملائهما.
وعُثر بحوزتهما على (4 كيلوجرامات لنبات الشادو لمخدر – عدد من الأقراص والأدوات والأجهزة المستخدمة فى عملية التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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