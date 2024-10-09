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أخبار مصر

خالد عبدالغفار: «بداية» قدمت 39.6 مليون خدمة منذ انطلاقها

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ39 مليون و562 ألفا و332 خدمة.

استفاد من خدمات المبادرة 5 ملايين و916 ألفا و175 خدمة

وخلال الأيام الأربع الماضية، استفاد من خدمات المبادرة 5 ملايين و916 ألفا و175 خدمة، حيث تضمنت في مجال تمكين وتدريب المرأة 13 ألفا و952 مستفيدة، وذلك عبر 146 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 21.8 طن لحوم وسلع تموينية، وصلت لـ 34 ألفا و955 أسرة، علاوة على 267 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية  لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 122 ألفا و210 مشاركين.

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 80 ألفا 144 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 225 ألفا و295 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 16 ألفا و769 مواطنا، إلى جانب توزيع 428 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة،  
وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 30.397 مستفيد.

ونفذت مبادرة «بداية» حملات طرق الأبواب، للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ5 آلاف شاب وشابة، وتقديم خدمات تأهيلية، وعلاجية وأجهزة تعويضية لـ 4 آلاف و843 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 4 ملايين و867 ألف خدمة صحية، من خلال 47 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم 800 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية، استفاد منها قرابة 65 ألف مواطن، وفتح 42 فصل محو أمية، استفاد منها 1.065 مواطنا، وتنفيذ قوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية، استفاد منها 75 مواطنا في المحافظات المختلفة، علاوة على تمويل 12 ألفا و736 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 2.844 مستفيد، إلى جانب تقديم 356 ألف و627 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية.

 

تنفيذ أنشطة تدريب البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج

 

ونظمت «بداية» 188 ندوة لرفع الوعي البيئي والتوعية بالقضايا المتعلقة بالمناخ لـ 3 آلاف و308 مشاركين، و62 ندوة لتمكين الشباب والفتيات والمقبلين على الزواج لـ2.807 مواطنا، تنفيذ أنشطة تدريب البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منهم 3 آلاف و372 مُتدربا، بالإضافة لتقديم 30 ندوة خاصة بالجرائم الالكترونية والهجمات السيبرانية استفاد منها 1.690 مشارك.
 

 

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وكثفت مبادرة «بداية» تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 3 آلاف و216 خدمة في مختلف المحافظات.

 

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الاحتياجات الخاصة الدكتور خالد عبدالغفار الدعم النقدي تكافل المبادرة الرئاسية بداية بداية جديدة لبناء الإنسان تكافل وكرامة وزير الصحة والسكان

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