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محافظات

محافظ البحيرة تبحث سبل تطوير منظومة النظافة

جانب من التكريم بالبحيرة
جانب من التكريم بالبحيرة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، حسام الدين إمام - رئيس مجلس إدارة شركة  للخدمات البيئية الحديثة ومحافظ الدقهلية الأسبق، والوفد المرافق له، في إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على النظافة والصحة العامة والمظهر الحضاري، والتعاون مع الشركات الوطنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 
 

النهوض بقطاع النظافة يعد من الأولويات الأساسية

ورحبت المحافظ بهم على أرض محافظة البحيرة، مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطـار حرص المحافظة على توفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم في الحصول على خدمات متميزة، مشيرة إلى أن النهوض بقطاع النظافة يعد من الأولويات الأساسية فى المرحلة الراهنة، وأضافت أن النظافة ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود لتحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة صحية ومظهر حضاري جيد. 


درع المحافظة لحسام امام تقديرًا لجهود الشركة

 

وأشارت محافظ البحيرة الى ان التعاون مع شركات وطنية سيساهم فى تحقيق إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي، وقدمت الدكتورة جاكلين عازر درع المحافظة لحسام امام تقديرًا لجهود الشركة في تحسين مستوى الخدمات البيئية، كما قدم حسام امام درع الشركة تكريمًا لمحافظ البحيرة كما تم التأكيد على تعزيز التعاون والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.
 

 

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