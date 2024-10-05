ورش فنية وندوات بقرية دقهلة بدمياط ضمن مبادرة "بداية" (صور)

أجرى اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد جولة ميدانية بقرية دقهلة بمركز الزرقا لمتابعة فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حيث تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

قافلة بيطرية الكشف علي الحيوانات والعلاج المجاني للطيور

وأطلقت مديرية التربية والتعليم فعالية فنية شارك خلالها طلاب المدارس، ونفذت مديرية الطب البيطري قافلة تم خلالها تقديم خدمات الكشف علي الحيوانات والعلاج المجاني للطيور بالإضافة إلى عقد ندوة لتوعية بكيفية التعامل مع الحيوانات الاليفة والسعار ومرض الانفلونزا الطيور والذبح والآمن، وأطلقت هيئة تعليم الكبار ندوة عن اهمية التعليم المستمر لانه سبيل للتنمية والتقدم ومخاطر الامية علي الفرد والمجتمع، كما عقدت امتحان فوري لمن يجيد القراءة والكتابة لعدد ٣٠ مواطن.

التموين تخصص سيارة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين

ندوة جاءت حول مفهوم واهمية وانواع مهارات التسويق

وعلى جانب آخر،، نفذت مديرية العمل ندوة عن مفهوم السلامة والصحة المهنية والمخاطر الموجودة في بيئة العمل بلغ عدد المستفيدين منها ١٥٠ فرد، ونفذ مجلس إدارة كوبري دمياط التاريخي ندوة جاءت حول مفهوم واهمية وانواع مهارات التسويق حضرها ٢٠٠ مواطن.

وفى صعيد آخر قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع ١٠٠ شنطة مدرسة علي بعض طلاب المدارس وعمل ورش فنية رسم تلوين للاطفال وفاعليات حول نصر أكتوبر وأيضًا ندوة لمكلفات الخدمة العامة عن التربية الإيجابية.

مكتبة مصر العامة ومديرية الصحة تشارك بالمبادرة

ونفذت الإدارة المركزية لمعاهد دمياط الأزهرية ندوه عن بناء الانسان، وأطلقت الادارة الصحية فريق متحرك لتقديم المبادرات بالكشف المبكر علي الامراض السرطانية والضغط والسكر الاعتلال الكلوي والامراض المزمنة وعقدت ندوة عن مبادرة ١٠٠٠يوم الذهبية، ونفذت اداره مشروعك بالوحده المحليه ندوة عن برنامج مشروعك وكيفيه منح القروض حضرها ١٥٠ مستفيد.

ندوة للاوقاف بعنوان بناء الانسان من خلال البناء الثقافي وتوعية النشئ بقيمة الوطن

فيما وقد أطلقت مديرية الاوقاف ندوة بناء الانسان من خلال البناء الثقافي وتوعية النشئ بقيمة الوطن وأهمية الانتماء وبناء المجتمع علي القيم الأخلاقية الطيبة وتوعية الشباب بقيمه الانتماء وحب الوطن حضرها ٢٠٠ مواطن ، وأطلقت هيئة الثقافة ندوة "٦ اكتوبر العزة والكرامة

هيئة الإسعاف تنظم ندوة عن الاسعافات الاولية

ونفذت هيئة الإسعاف ندوة عن الاسعافات الاولية، وقامت القوات المسلحة بتوريع عدد ٧٥ كرتونه مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، هذا إلى جانب تواجد المكتبه المتنقلة التابعة لمكتبات مصر العامة لتقديم واتاحة الأنشطة المختلفة للأطفال، علاوة على تواجد سيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وأيضًا سيارة التموين لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.