رغم عدم الإعلان الرسمي، ريال مدريد يبدأ التجهيز للاحتفال بفوز نجمه بالكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ تجهيز الاحتفال بفوز أحد نجومه الفريق بالكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2024.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية، العديد من نجوم ريال مدريد، مثل فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام، إضافة إلى جاني كارفاخال وتوني كروس.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد واثق من فوز فينيسيوس جونيور بالكرة الذهبية، بعدما قدم أداء مذهلا طوال الموسم الماضي، وقاد الفريق لتحقيق لقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن فينيسيوس أبلغ بشكل غير رسمي بفوزه بالجائزة هذا العام.

وأضافت التقارير أنه تم الاحتفال بالخبر على نطاق واسع في فالديبيباس، خاصة أنهم يقدرون الجائزة جيدًا باعتبارها انتصارًا لقيم ريال مدريد.

وخاض فينيسيوس طوال الموسم الماضي 39 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان عنصرًا أساسيًا طوال الموسم، وقاد رجال أنشيلوتي خلال المراحل الصعبة من الدوري.

وأشار التقرير إلى أن الاستعدادات بدأت بالفعل في فالديبيباس بشأن وضع الآلية اللازمة لنيل الكرة الذهبية، من حيث الرحلة إلى باريس، والمجموعة التي سترافقه من الريال، حتى يعيش نجمه واحدة من أسعد لحظات حياته المهنية بأكملها.