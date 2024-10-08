ريال مدريد يرسم خطة ضم أرنولد من ليفربول

أكدت صحيفة ذا أثلتيك أن ريال مدريد يرى بأن المدافع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول هو مستقبل مركز الظهير الأيمن في الفريق.

ريال مدريد يسعى لضم نجم ليفربول

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد سينهج نفس خطة التعاقد التي اعتمدها مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لضم ألكسندر أرنولد مجانًا في الصيف المقبل.

وتابعت: "بعد إصابة داني كارفخال ونهاية موسمه الكروي، من المنطقي أن يكون لوكاس فاسكيز هو الخيار الأقرب والمنطقي لتعويض اللاعب وسد الخصاص في الظهير الأيمن حاليًا".

وأضافت أن مدرب ريال مدريد يفكر في وضع البرازيلي إيدير ميليتاو كظهير أيمن، أو فيدي فالفيردي، لكن هذا الخيار سيضيع على الفريق أفضل لاعب خط وسط يوجد حاليًا في العالم.

وذكرت ذا أثلتيك أن لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا ألكسندر أرنولد سيكون اعتبارًا من يناير حرًا في التفاوض مع أي نادٍ آخر، وريال مدريد سيحاول أن يوقع معه عقدًا مسبقًا.

مشيرة إلى أن النادي يرى في أرنولد صمام الأمان ومستقبل الظهير الأيمن في الفريق على مدى سنوات قادمة.