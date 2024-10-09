هل يكرر جريزمان خطة زين الدين زيدان مع منتخب فرنسا؟

كشفت تقارير فرنسية أن اعتزال النجم أنطوان جريزمان اللعب الدولي ما هو إلا محاكاة لما فعله من قبل الأسطورة زين الدين زيدان.

وذكر موقع GFFN الفرنسي أن جريزمان وضع خطة ترتكز على تكرار ما فعله زيدان حين اعتزل اللعب الدولي بعد يورو 2004، ثم عاد بعد عام واحد ليحمل شارة قيادة الديوك في كأس العالم 2006.

جريزمان يترقب

وأضافت أن جريزمان يترقب أن تسوء أحوال المنتخب الفرنسي لينادي الكثير بعودته مجددا، لأن نجم أتلتيكو مدريد يشعر منذ فترة بعدم تقديره داخل صفوف منتخب بلاده.



ولفتت أيضا إلى أن جريزمان كان حزينا للغاية من قرار ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي بمنح شارة قيادة المنتخب لكيليان مبابي بعد اعتزال حارس المرمى هوجو لوريس.

وذكرت أن اعتزال أنطوان جريزمان كان مفاجأة للكثيرين وأولهم المدرب ديشامب الذي كان ينوي استدعائه للقائمة التي ستخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا خلال أكتوبر الجاري.