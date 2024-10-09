محمد سامي يستعين بعشرات المجاميع لتصوير فرح شعبي في إش إش
استعان المخرج محمد سامي بعشرات المجاميع الفنية لتصوير فرح شعبي بمسلسل "إش إش" الذى تقوم ببطولته الفنانة مى عمر، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.
وخلال أحداث العمل تقع "إش إش" التي تلعب دورها الفنانة مي عمر في خلافات مع ماجد المصري الذى يلعب شخصية معلم في حارة شعبية.
مسلسل أش أش لمى عمر
وتقدم مي عمر دور راقصة، خلال أحداث مسلسل "إش إش" الذي يعتبر ثاني بطولاتها الرمضانية، بعدما قدمت في رمضان 2024 مسلسل "نعمة الافوكاتو" وتكون من 16 حلقة وتعاونت فيه أيضا مع زوجها محمد سامي.
مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر وهالة صدقي وماجد المصري وشيماء سيف وانتصار وعلاد مرسي ومحمد الشرنوبي وادوارد وطارق النهري وعصام السقا وإيهاب فهمي ودينا، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.
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