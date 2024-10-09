الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية تعلن معدل تأخيرات القطارات على الخطوط

قطار
قطار
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 تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، نائب رئيس الوزراء، حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك لتقديم أفضل خدمة للركاب، مشددا على أهمية الالتزام بجداول تشغيل السكك الحديدية.

وقالت هيئة السكك الحديدية إنه من المتوقع ارتفاع تأخيرات القطارات اليوم بسبب تخفيض سرعة القطارات على الوجهين البحري والقبلي نتيجة بعض أعمال الصيانة.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة

ثانيا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 65 دقيقة 

أسيوط / أسوان  60 دقيقة

ثالثا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 50 دقيقة

 

رابعا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 40  دقيقة

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