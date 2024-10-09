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الكهرباء: 31 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع على الشبكة اليوم

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء، اليوم الأربعاء، حيث سيصل أقصى حمل كهربائي متوقع على الشبكة إلى 31 ألف ميجاوات. 

الأحمال الكهربائية المتوقعة على الشبكة اليوم

وأوضحت الوزارة، أن الشبكة الموحدة للكهرباء سجلت أقصى حمل كهربائي مساء أمس الثلاثاء، حيث وصل إلى 31 ألفا و600 ميجاوات، فيما وصل أقل حمل كهربائي إلى 22 ألفا و930 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن مجموعة من القواعد الجديدة لتقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وحماية حقوق الدولة قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

خطوات تقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي
 

وأوضحت الوزارة في خطاب دوري موجه لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، أنه في حال قيام المواطن بتقديم طلب لتركيب عداد كودي للوحدة المخالفة، يتم  إجراء المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودي مؤقت للوحدة المخالفة بالتكلفة الفعلية وفي حال عدم السداد سواء نقدًا أو تقديم طلب تقسيط خلال 15 يوما من تاريخ المطالبة يتم تحرير محضر فعلي للمخالف وفقا للأحمال المركبة على الطبيعة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية (التموين - الزراعة) في حال تعدي كمية الاستهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة.
 

خطوات التعامل مع طلبات تركيب العدادات الكودية 


وأضافت الوزارة أنه فور تركيب العداد يتم إرسال إفادة للجهات المعنية (التموين والزراعة) بأنه تم تركيب عداد كودي للمخالف للمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي ويتم إجراء تسوية عن الاستهلاك خلال الفترة البينية على تركيب العداد وفقًا لما يلي:

  • في حال وجود محضر سابق محرر للوحدة المخالفة المطلوب تركيب العداد بها يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ آخر محضر وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب محسوبًا بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الشحن.
  • في حال عدم وجود محاضر محررة للوحدة المخالفة يتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ تركيب العداد على أساس متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد خلال فترة أول 3 شهور بعد التركيب مصحوبا بسعر التكلفة المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتحميلها على نظام الشحن.
  • في حال أن متوسط كمية الاستهلاك الشهري الفعلي المسجل على العداد الكودي خلال أول 3 شهور بعد التركيب أقل من ٥٠٠ في شهر الشتاء وأقل من 800 في الصيف فإنه يمكن زيادة فترة التقسيط إلى ٣٦ شهرا حسب رغبة المشترك.

 

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