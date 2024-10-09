الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على شخصية عمر مصطفى متولي في "بنسيون دلال"

عمر مصطفى متولى
عمر مصطفى متولى

يشارك الفنان عمر مصطفى متولى في أحداث فيلم “بنسيون دلال” المقرر أن يتم طرحه غدًا بدور العرض السينمائية.

ويلعب عمر مصطفى متولى شخصية شاب بلطجي من بورسعيد يأتى للقاهرة في مهمة عمل، ولكنه يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته راس على عقب.

ويقام حفل العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال مساء اليوم داخل إحدى السينمات وذلك قبل طرحه بدور العرض غدا.
 

تفاصيل فيلم بنسيون دلال


وتدور تدور قصة فيلم "بنسيون دلال" حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أنه سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب

العمل من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.

 

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