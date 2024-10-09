كلهم من قرية واحدة، أول صور لضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أه‍الي قرية كفور نجم مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية عقب مصرع 7 من أبناء القرية معظمهم من السيدات وإصابة آخرين بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من الأشخاص بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بدائرة مركز شرطة بلبيس.

شهداء لقمة العيش

وقال «أيمن.ال» أحد الأهالي بقرية كفور نجم، إن القرية فقدت في الساعات الأولى من صباح اليوم 7 من أبنائها حتى الآن بحادث انقلاب سيارة ربع بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل أثناء عودتهم من العمل بالطريق الإقليمي بالقرب من قرية غيتة مركز بلبيس.

شهداء لقمة العيش،فيتو

حزن بقرية كفورنجم الإبراهيمية

واتشحت نساء القرية بالسواد، وسادت حالة من الحزن عقب ومصرع وإصابة عدد من أبناء القرية، ذهبوا سويا للعمل، قاصدين لقمة العيش لتوفير احتياجات أسرهم للعيش الكريم ولم يكن في حسبانهم أنهم سيعودون جثثا هامدة.

احدى ضحايا سيارة الموت،فيتو

جانب من الحادث،فيتو

مواقع التواصل تتحول لسرادق عزاء لنعي الضحايا

ونعى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث تحولت صفحاتهم إلى دفتر عزاء، وقال بعض أهالي القرية "إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعي ببالغ الحزن والأسى خيرة أبناء القرية، شهداء لقمة العيش، كانوا من أكثر الناس خلقًا وأدبًا، لا نزكيهم على الله، ونحتسبهم عنده من الشهداء".

ضحايا سيارة الموت،فيتو

احدى ضحايا سيارة الموت،فيتو1

غرفة عمليات النجدة



تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقبال 7 أشخاص جثث هامدة وهم كل من:- “منى على إبراهيم، 34 سنة، عاطف يوسف محمد، 50 سنة، رشا سعيد محمد، 22 سنة، أسرار محمد أحمد، 25 سنة، هالة محمد أحمد، 32 سنة، كريمة حسين عثمان، 32 سنة، كريمة متولي إمام، 35 سنة جميعهم قرية كفور نجم واصابة كل من:-"مروة السيد مصطفى" 32 سنة، كسربالساق اليمنى وكدمات بالظهر، سمر عاطف يوسف، 27 سنة، كدمات شديدة بالجسد، جنا وليد سعيد، 10 سنوات، اشتباه بارتجاج في المخ وجميعهم من قرية كفور نجم مركز الإبراهيمية وجرى تقديم العلاجات اللازمة للمصابين والتحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

احدى ضحايا سيارة الموت،فيتو2

احدى ضحايا سيارة الموت،فيتو3

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل أمام قرية غيتة بدائرة مركز بلبيس، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن جثامين ضحايا الحادث والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع شهاداتهم حول الحادث، لاستلام التحقيقات.