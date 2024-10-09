بعد تريند صبحي كابر، عقوبة تقليد ٱو تزوير العلامات التجارية

أثارت قصة بيع محل صبحي كابر جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا وتساؤلات حول حقه في استخدام العلامة التجارية للمحل بعد بيعه، وما أعلنه عن فتح محل جديد مستخدما نفس العلامة التجارية واسم المحل وصفحة الفيس بوك الخاصة بمحله السابق.

قانون حماية الملكية الفكرية

ونصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على حماية حقوق العلامة التجارية ومنع تقليدها.

حيث نصت المادة 113 من القانون فى جريمة تقليد العلامة التجارية على أنه مع عدم الإخلال باية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالأفعال التالية:

كل من زور أو قام بتقليد العلامة التجارية التي تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى حال العود بارتكاب جريمة تقليد العلامة التجارية تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل جريمة تقليد العلامة التجارية أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة من جريمة تزوير او تقليد العلامة التجارية، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة فى جريمة تقليد العلامة التجارية أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًّا في حالة العود.