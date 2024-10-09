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ثقافة وفنون

تعرف على موعد حلقة الفنان حسن فؤاد مع عمرو الليثي

حسن فؤاد، فيتو
حسن فؤاد، فيتو

 يحل المطرب والفنان حسن فؤاد، في العاشرة مساء الإثنين المقبل، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، بعد غيابه عن الشاشة، ويعود مرة آخرى بـ برنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، وخلال الحلقة يُقدم باقة من أجمل أغانيه السابقة، ومنها تتر مسلسل أرابيسك، وزيزنيا، ألف ليلة وليلة، بالإضافة إلى تقديمه عدد من الأغانٍ التي قدمها في احتفالات أكتوبر المجيدة.

 

وتتناول الحلقة أسباب غيابه عن الشاشة وفكرة اعتزاله، وعن عودته مرة آخرى، إذ يكشف العديد من الأسرار والمفاجآت حول أسباب غيابه، وقرار عودتها من جديد، وأيضًا يتحدث عن أسرته ووالديه.

 

فيما يتحدث عن حفظه لـ القرآن الكريم والتحاقه بمعهد الموسيقى العربية، وأهم المحطات الفنية في حياته ولقاءه مع الموسيقار عمار الشريعي، وتعاونه معه في أغنية أرابيسك والتي حققت نجاح ساحق وذكرياته مع الفنان صلاح السعدني

 

 كما يتحدث عن تجربته بالتمثيل في مسلسل الوتد، وأيضًا مسلسلات أوراق من المجهول وحبنا الكبير، ونجاحه في غناء تترات المسلسلات ومنها ألف ليلة وليلة، سعد اليتيم والوزير العاشق.

 

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