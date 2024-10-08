الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بمشاركة 2000 فيلم، مهرجان الأفلام القصيرة جدا يسابق الزمن للانتهاء من التحضيرات النهائية

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

انتهت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا من التحضيرات النهائية لإطلاقه خلال الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر 2024 بمدن العين السخنة والجلالة والسويس.

مهرجان الأفلام القصيرة جدا 

وقالت الفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان: إن الفعاليات تبدأ يوم 15 أكتوبر الجاري بحفل توزيع مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون، وهي المسابقة التي أطلقها المهرجان بالتعاون مع أكاديمية الفنون بهدف نشر ثقافة مشاهدة وتحليل الأفلام القصيرة جدا.
وأضافت: أن المسابقة هي الأولي من نوعها ويحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه والمركز الثاني على 10 ألاف جنيه والمركز الثالث 5 آلاف جنيه. 

 


ومن جانبه، قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان: إن باب التقديم لمسابقات المهرجان أُغلق مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وأن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة تجاوز الـ2000 فيلم، وأن المهرجان يتضمن مسابقة للأفلام التي تصل مدتها إلى 5 دقائق وأخرى للأفلام التي تصل مدتها الى 10 دقائق، موضحا أن المهرجان سيكرم في حفل افتتاحه مجموعة من الشخصيات السينمائية العربية والأجنبية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأفلام القصيرة بصورة أو بأخرى.

وقال السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان: إن الفعاليات ستنطلق في أكثر من موقع من مواقع محافظة السويس بحيث تغطي مساحات كبيرة من المحافظة بهدف جذب الجمهور من أبناء المحافظة الباسلة لمشاهدة الأفلام أو المشاركة في الندوات والماستر كلاس وورش صناعة الأفلام حتى نحقق الهدف من إطلاقه.
وأشار إلى أن المهرجان وجه الدعوة لعدد من كبار السينمائيين، وأبدوا جميعا ترحيبا بالمشاركة في جميع أنشطة المهرجان، سواء في لجان التحكيم أو ورش صناعة الفيلم وأن لجنة تحكيم المهرجان تترأسها شخصية سينمائية دولية نالت أرفع الجوائز من مهرجانات كبرى مثل كان، وتحظى بإحترام كبار السينمائيين في العالم.

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