خريطة طرح شقق مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر بـ 15 مدينة جديدة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية خريطة طرح 6575 شقة في مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر في ١٥ مدينة والتقديم والحجز بداية من 27 أكتوبر علي موقع مسكن، وجميع الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

وننشر خريطة طرح الشقق كالتالي:

-القاهرة الجديدة:

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².



- 6 أكتوبر:

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².



-حدائق أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



-أكتوبر الجديدة:

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².



بدر:

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.



العبور:

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².



الشروق:

35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².



لعاشر من رمضان:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².



السادات:

11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²



المنيا الجديدة:

34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².



غرب قنا:

246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



ناصر (غرب أسيوط):

310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².



دمياط الجديدة:

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².



المنصورة الجديدة:

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².



العلمين الجديدة:

600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².

