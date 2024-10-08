الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد انتهاء عقد المقابلة الشفوية للمتقدمين بـ 6 مسابقات حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
ads

ينتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عقد المقابلة الشفوية للمتقدمين، الذين اجتازوا الامتحان الإلكتروني في ٣ مسابقات تابعة لوزارة العدل و٣ مسابقات تابعة لوزارة النقل ١٤ أكتوبر الجاري وذلك بمركز الإدارة العامة بمنطقة العجوزة.

 

والمسابقات التي قام الجهاز بتحديد موعد المقابلة الشفوية للمتقدمين فيها هي:

 

- مسابقة لشغل وظائف "معاون خبير" بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.


- مسابقة لشغل وظائف "مهندس ثالث" بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


- مسابقة لشغل وظائف "معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي" بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفي السادس (ب) مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- مسابقة لشغل وظائف "مهندس بناء سفن ثالث" و"إخصائي حاسبات آلية" ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.


- مسابقة لشغل وظائف "محام بالدرجة المالية الثالثة" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.


- مسابقة لشغل وظائف مهندسين وإخصائيي شؤون مالية بالهيئة القومية للأنفاق بالمستوى الوظيفي الثالث ج.

ونوه الجهاز بضرورة قيام كافة المتقدمين ممن اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في تلك المسابقات بالاستعلام عن مواعيد المقابلات الشفوية المحددة لهم والتي تعقد في الفترة من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر 2024 وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الامتحان الالكتروني الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الشهر العقاري والتوثيق جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي مسابقات حكومية مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يواصل عقد المقابلة الشفوية للمتقدمين بـ6 مسابقات حكومية

جهز أفكارك ومقترحات قبل التقديم، التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بالهيئة المصرية العامة للكتاب

وفد من التنظيم والإدارة يزور عدة مؤسسات في واشنطن

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجامعة الأقصر

الأكثر قراءة

بعد سداد جزء من المستحقات، تعرف على خطة وزارة البترول لإنقاذ حقل ظهر

وفاة مصري ثالث بحادث المكسيك، والخارجية تطلب موافاتها بالتحقيقات

لوضع الحكومة في الصورة، الثروة الداجنة تناقش اليوم أزمة قلة إنتاج البيض وقفزة أسعار الكتاكيت

استقرار نوعين مشهورين، قفزة في أسعار الزيت الخام بالأسواق

ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 08 - 10- 2024 فى مصر

طاقمها من المصريين والسوريين، إصابة سفينة محملة بالذرة بصاروخ روسي بميناء بيفديني الأوكراني

هل تلتقين بوتين؟، كامالا هاريس تجيب (فيديو)

وصفة طبيعية لمحاربة الصلع وتحفيز الشعر على النمو

منوعات

المزيد

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 8- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية