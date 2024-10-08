رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث: تنظيم بطولة العالم حلم تحقق على أرض بورسعيد

أكد المهندس وليد خليل، رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم بطولة العالم حلم تحقق على أرض بورسعيد بعهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لانطلاق بطولة العالم لـ"البياثل والترياثل"، وبطولة العالم لـ"الليزر - رن" لذوي الهمم، والذي عقد بمقر الأكاديمية العربية ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، أن بورسعيد من المدن الجميلة التي تمتلك البنية اللازمة لاستقبال كبرى البطولات الدولية، لافتا أن استضافة هذه البطولات الدولية سيضع بورسعيد بشكل أقوى على خريطة السياحة العالمية.

رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، فيتو

وأعلن أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم بطولات عربية كبرى تابعة للاتحاد العربي، متوقعًا نجاح كبير لبطولة العالم الحالية.

ويشارك في البطولة التي تُعقد في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، أكثر من 600 متسابق يمثلون 33 دولة وهي: البرازيل، وبوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

حضر المؤتمر الصحفي كل من: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام العالمية والمحلية.