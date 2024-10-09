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اقتصاد

4 أسهم تتصدر قائمة الأكثر هبوطا بالبورصة بجلسة الثلاثاء

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت 4 أسهم قائمة الأسهم الأكثر هبوطا بالبورصة بجلسة الثلاثاء.. وجاءت كالتالي:

 

- السويدى إلكتريك لتغلق عند 94.500 جنيها بنسبة تراجع بلغت 12.84%

- أصول للوساطة فى الاوراق المالية لتغلق عند 0.492 جنيها بنسبة تراجع بلغت 8.72%.

- جولدن تكس للأصواف لتغلق عند 23.940 جنيه بنسبة هبوط بلغت 8.24%.

- جدوى للتنمية الصناعية لتغلق عند 4.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.36%.

 

تعاملات جلسة الثلاثاء 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات، الثلاثاء، 8 أكتوبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه عند مستوى 2.172 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 30851 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 38038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 13374 نقطة.

وانخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 7376 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 10523 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 3154 نقطة.

 

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