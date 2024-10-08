الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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محافظات

تأكيدًا على أهمية البر بالوالدين، تعليم دمياط تنظم زيارة لدار المسنين برأس البر

أطفال رأس البر يقدمون
أطفال رأس البر يقدمون الفرح لكبار السن في يوم المسنين، فيتو

نظم التوجيه العام للتربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم في دمياط، زيارة لدار المسنين بـ رأس البر، في إطار الاحتفال بيوم المسنين. 

وذلك تحت رعاية محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبقيادة علاء ناشد مدير التوجيه العام للتربية الاجتماعية، وتحت إشراف الدكتورة إيناس محمد عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية.

الأطفال يحتفلون بالمسنين ويقيمون احتفالا كبيرا

وشهدت الزيارة مشاركة مميزة من تلاميذ مدرستي رأس البر الابتدائية المشتركة والشربيني الخاصة بإدارة عزبة البرج التعليمية، حيث قدموا فقرات فنية متنوعة أضفت على أجواء الزيارة روحًا من البهجة والسرور، معربين عن تقديرهم لكبار السن وحرصهم على إسعادهم.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على أهمية البر بالوالدين وكبار السن، وتعزيزًا للقيم النبيلة لدى الأجيال الصاعدة.

 

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