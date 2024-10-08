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نقيب المهندسين يكلف بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة مهندس بترول

طارق النبراوي، فيتو
طارق النبراوي، فيتو
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كلف المهندس طارق النبراوي - نقيب المهندسين، لجنة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس علاء ريحان، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ملابسات حادث وفاة المهندس محمود سعيد أثناء تأدية عمله، بناءً على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، وهو الحادث المؤسف الذي أدى لوفاته بأحد مواقع إحدى شركات البترول.

ووجه النبراوي بضرورة مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية فى هذا الشأن، حفاظًا على سلامة وحياة المهندسين والعمال في الموقع، مشددا على أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوقه.

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المهندس طارق النبراوي النقابة العامة للمهندسين لجنة السلامة والصحة المهنية نقيب المهندسين طارق النبراوي

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