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أخبار مصر

تصل لـ30 ألف جنيه، اتحاد المهن الطبية يعلن زيادة مساهمات الأمراض المزمنة

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية
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أعلن الدكتور محمد علاء الدين أمين عام اتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) عن زيادة قيم المساهمات المالية التى يقدمها الاتحاد للأعضاء والتى تشمل أمراض زراعات الكبد والكلى والقوقعة، وجراحات القلب المفتوح، والأورام السرطانية، وكذلك المساهمات المقدمة فى الحوادث والكوارث.

وأوضح أمين عام الاتحاد أنه تم رفع المساهمة في حالات زراعة الكبد والكلى وجراحات القلب المفتوح والأمراض السرطانية من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، كما تم رفع المساهمة في حالات زراعة القوقعة من 7 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، إضافة إلى المساهمة في حالات الكوارث والتي تشمل الحريق أو انهيار عقار إلى 20 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المساهمات متاح لأعضاء الاتحاد بموجب تقديم أصل تقرير طبي من المستشفى بالحالة المرضية.

وتنص المادة 8 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية على: 
" يُنشئ مجلس الاتحاد صندوقًا يُسمي - صندوق الإعانات والمعاشات - تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة، ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولى مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونًا رئيس مجلس الاتحاد.

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جراحات القلب المفتوح مدينة القاهرة نقابات المهن الطبية زراعة القوقعة أورام السرطان

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