القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا دوليًا حول براءات الاختراع في الزراعة والأمن الغذائي

ينظم المركز القومي للبحوث، تحت رعاية وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

يهدف المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 أكتوبر الجاري، إلى تعزيز الابتكار في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتسليط الضوء على دور براءات الاختراع في حماية الملكية الفكرية وتحفيز البحث العلمي.

محاور مؤتمر براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي

ويتناول المؤتمر مجموعة من المحاور الهامة، من بينها:

دور الابتكار وبراءات الاختراع في تعزيز الابتكار الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي.

التطبيقات الذكية في الزراعة لاستدامة الموارد الطبيعية.

أنواع الملكية الفكرية وكيفية كتابة براءات الاختراع.

المبدع الصغير وتنمية مهارات الإبداع والابتكار.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل التحديات التي تواجه العالم في مجال الأمن الغذائي، حيث يسعى إلى توفير منصة للباحثين والخبراء والمبتكرين لتبادل الخبرات والأفكار، وبحث الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.