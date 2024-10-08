المقاولون 2009 يهزم النصر بثلاثية في دوري الجمهورية للناشئين
دوري الجمهورية للناشئين، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 انتصاره الثالث على التوالي، بعد فوزه على فريق النصر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملاعب المقاولون.
سجل اللاعب مازن وائل هدفين، بينما أضاف عادل صبري الهدف الثالث، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دوري بطولة الجمهورية للموسم الرياضي 2025/2024.
يترأس الجهاز الفني للفريق أحمد سيد مديرا فنيا، ويضم الجهاز المعاون كلا من محمد فوزي مدربا، وبلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، وكريم مجدي مخطط الأحمال، بالإضافة إلى سعيد صابر إداري الفريق، وأحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.
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