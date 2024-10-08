الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رياضة

اجتماع تنسيقي باتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات السوبر المصرى بالإمارات

كأس السوبر المصري،
كأس السوبر المصري، فيتو

السوبر المصري، عقد اليوم اجتماع تنسيقي استعدادا لإقامة بطولة كأس السوبر المصري، التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الحالي. 

وحضر الاجتماع الذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، ممثلو الاتحاد، الشركة المتحدة للرياضة والأندية المشاركة بالبطولة.

مواعيد وملاعب السوبر

مواعيد وملاعب السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد وملاعب كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر.

وقال المجلس في بيان له: يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، فيما يلتقي على إستاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز الساعة  4.00 عصرا

 

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

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