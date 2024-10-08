وزيرة البيئة تتوجه إلى أذربيجان للمشاركة في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29، المنعقد خلال الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر بباكو، حيث تتولى سيادتها القيادة المشتركة مع الجانب الاسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ للوصول لتوافق حول هذا الهدف خلال مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان.

وتشارك الدكتورة ياسمين فؤاد في الحوار الوزاري رفيع المستوى حول الهدف الجمعي الجديد الكمي لتمويل المناخ، بمشاركة السيد مختار باببيف رئيس المؤتمر ووزير الاقتصاد والموارد الطبيعية بجمهورية أذربيجان، والسيد كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، والسيد سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

واكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الشق التمهيدي للمؤتمر في تمهيد الطريق للخروج بهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ متوافق عليه، يلبي طموح الدول بشكل عام، واحتياجات وأولويات الدول النامية والمهددة بآثار تغير المناخ، مع توفير القدرة على الوصول للتمويلات التي سيتم رصدها.

فعاليات الشق التمهيدي لمؤتمر تغير المناخ COP29

وأوضحت وزيرة البيئة أن فعاليات الشق التمهيدي تتضمن عرض نتائج القيادة المشتركة لبرنامج العمل الخاص بهدف التمويل، وذلك بعد مناقشة الاحتياجات وأولويات الدول النامية؛ وضرورة العمل على الوصول لهدف عالمي كميّ جديد للتمويل يتم إقراره في مؤتمر المناخ COP29، ورؤى الدول حول الهدف، بإلإضافة إلى الجلسة العامة حول الطريق إلى مؤتمر المناخ COP29، والمناقشات برئاسة الثنائيات الوزارية حول موضوعات التكيف والخسائر والأضرار والتخفيف وتمويل المناخ، وايضًا مناقشة المضي قدما في نتائج اول تقييم للمناخ GST.

كما ستعقد وزيرة البيئة عدد من اللقاءات الثنائية على هامش الشق التمهيدى لبحث سبل دفع اجندة المناخ، بإلإضافة إلى المشاركة في عدد من الأحداث الجانبية ومنها جلسات تعزيز الدعم العالمي لشفافية المناخ العالمي، وخارطة الطريق لترويكا لتعزيز التعاون الدولي يستضيفها رئاسة مؤتمرات المناخ COP28, COP29, COP30، والاجتماع الوزاري حول المناخ والتنمية ٢٠٢٤، وجلسة التنمية البشرية لمستقبل اكثر مرونة للمناخ، وكذلك إطلاق تقرير مسار نتائج مؤتمر دبي للمناخ COP28 للطاقة، والمشاورات العامة حول رابطة المناخ والسلام في مؤتمر المناخ COP29، بإلإضافة الى الاجتماع الوزاريّ غير الرسمي بحضور رؤساء مؤتمري المناخ الحالي COP28 والقادم COP29.