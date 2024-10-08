هاجر أحمد تٌرزق بمولودها الثاني

رُزقت الفنانة هاجر أحمد منذ قليل بمولودها الثاني «آدم» من زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد.

ونشرت هاجر أحمد مجموعة صور لها ولزوجها ولمولودهما عبر حسابها على «إنستجرام» وعلقت: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا... آدم أحمد الحداد 26.9.2024 العائلة فوق كل شيء».

وكانت الفنانة هاجر أحمد قد شاركت جمهورها، صورًا تجمعها بزوجها وابنتها خلال إجازتها الصيفية في إحدى الدول الأوروبية، حيث أثارت الجدل بعد ظهورها منتفخة البطن وهو الأمر الذي دفع الجمهور للتكهن بحملها في طفلها الثاني بعد ابنتها «إيزابيلا» والتي أنجبتها 2022.

ونشرت «هاجر» الصور عبر «إنستجرام»، معلقة: «قلوبنا ممتلئة، وعائلتنا تكبر».

وشاركت هاجر مؤخرًا، في فيلم «أهل الكهف»، إذ ضم العمل خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.