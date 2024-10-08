الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أغنية الصبر جميل أبرز أعماله، معلومات عن الملحن الراحل محمد عبد المجيد

الملحن محمد عبد المجيد،
الملحن محمد عبد المجيد، فيتو

توفي منذ قليل الملحن الشاب محمد عبد المجيد، بعد ما أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية بشكل مفاجئ أثناء تواجده في صالة الجيم. 

وفاة الملحن محمد عبد المجيد 

الراحل محمد عبد المجيد في رصيده العديد من الألحان التي حققت نجاحا كبيرا، ومن أبرزها تعاونه مع مها فتوني في أغنية الصبر جميل، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومن أبرز أعماله أيضا أغنية تعرف إحساس مع نداء شرارة ،وتعاون مع دومنيك في أغنية ألعب غيرها.

كما أن محمد عبد المجيد كان يجهز قبل وفاته أغنية جديدة مع بسمة بوسيل، من كلمات معتز هشام.

وكان الراحل قد شعر بحالة إعياء شديدة أثناء تمرينه في الجيم، وسقط مغشيا عليه، وتم نقله إلى مستشفى أكتوبر، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم وضع جثمانه داخل ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات واستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.

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الملحن الشاب محمد عبد المجيد الملحن محمد عبد المجيد بسمة بوسيل

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