أمين الفتاوى يحاضر بندوة "بداية الحياة الزوجية" بمعرض دمنهور السابع للكتاب

اقيمت بمكتبة مصر العامة بدمنهور، ندوة تحت عنوان "بداية الحياة الزوجية"، ا حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني- أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، وأدار اللقاء محمد محي الدين القصاص، بمبني المؤتمرات ضمن فعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب المقام بالمكتبة بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، وإشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

فترة الخطوبة حتى الزواج



ناقش فضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني، أساسيات الزواج الصحيحة خلال فترة الخطوبة حتي فترة الزواج، والفهم الصحيح لمصطلح القوامة، وأسباب الزواج الناجح وكيفية التعامل في الحياة الزوجية حتي تصبح آمنة، كما تناول فضيلته، معايير اختيار الزوج لزوجته والعكس، خلال المعايير المادية والاجتماعية والفكرية والدينية.



وأشاد أمين عام الفتاوي بدار الإفتاء المصرية، بمعرض دمنهور السابع للكتاب هذا العام، وبحُسن التنظيم والاستقبال، وأعرب عن سعادته الغامرة بمشاركته وزيارته لأهل البحيرة، موجهًا الشكر لكل القائمين علي هذا الصرح الثقافي المتميز.



تستمر لقاءات وفعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب، لليوم السابع علي التوالي، المنعقد خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، والمستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر.

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