الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أمين الفتاوى يحاضر بندوة "بداية الحياة الزوجية" بمعرض دمنهور السابع للكتاب

معرض دمنهور السابع
معرض دمنهور السابع للكتاب

اقيمت بمكتبة مصر العامة بدمنهور،  ندوة تحت عنوان "بداية الحياة الزوجية"، ا حاضر فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني- أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، وأدار اللقاء محمد محي الدين القصاص، بمبني المؤتمرات ضمن فعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب المقام بالمكتبة بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو- وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، وإشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

فترة الخطوبة حتى الزواج


ناقش  فضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني، أساسيات الزواج الصحيحة خلال فترة الخطوبة حتي فترة الزواج، والفهم الصحيح لمصطلح القوامة، وأسباب الزواج الناجح وكيفية التعامل في الحياة الزوجية حتي تصبح آمنة، كما تناول فضيلته، معايير اختيار الزوج لزوجته والعكس، خلال المعايير المادية والاجتماعية والفكرية والدينية.


وأشاد أمين عام الفتاوي بدار الإفتاء المصرية، بمعرض دمنهور السابع للكتاب هذا العام، وبحُسن التنظيم والاستقبال، وأعرب عن سعادته الغامرة بمشاركته وزيارته لأهل البحيرة، موجهًا الشكر لكل القائمين علي هذا الصرح الثقافي المتميز.


تستمر لقاءات وفعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب، لليوم السابع علي التوالي، المنعقد خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، والمستمر حتي يوم 11 من نفس الشهر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اللقاء بدمنهور بمكتبة مصر ندوة بداية الحياة الزوجية

الأكثر قراءة

هل تفكر في شراء حصة بمنجم السكري؟ الرد مفاجأة من نجيب ساويرس

وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد

نجيب ساويرس يكشف رؤيته لتطوير النادي الأهلي وموقفه من شراء أسهم فيه

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

خبير عسكري يكشف رسالة السيسي للخارج من حضور تفتيش حرب الفرقة السادسة

الأهلي يُسرع في تجهيز صفقته الجديدة استعدادا للسوبر المصري

لإحالته للنيابة غدا، ترحيل الفنان طارق ريحان إلى قسم الزاوية الحمراء

منوعات

المزيد

الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

علماء الفلك يكتشفون مجرة ​​قرصية دوارة للمرة الأولي

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 8/10/2024

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، البلطي يرتفع جنيهين في سوق العبور

المانجو تتراجع 7 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بسبب برنامج شكرا مليون.. بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وجوب الغيرة على الحرمات وأهميتها في الإسلام

حكم قراءة سورة الحديد يوم الثلاثاء وسؤال الله بها وفضلها

بالدليل من القرآن والسنة، ما حكم العلم وأهميته في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية