الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

زراعة النواب تواصل مناقشة خطتها، والكارت الذكي ودودة الحشد الخريفية ضمن الملفات

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة،  مناقشة الإطار العام لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الخامس.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري أهمية قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، مما يتطلب الاهتمام بكافة الملفات والموضوعات واعتبارها قضايا أمن قومى.
وأضاف أن القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك الأمن الغذائي من خلال المشروعات القومية والتوسع في الإنتاج الزراعى، وأن علي الحكومة تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات من خلال حل أى مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعى.

زيارة محافظات أسيوط والمنيا وكفر الشيخ والدقهلية


وشهد الاجتماع توافق الأعضاء علي إعداد برنامج لزيارة محافظات أسيوط والمنيا وكفر الشيخ والدقهلية للتعرف على المشكلات التى تواجه قطاعى الزراعة والصيد.


كما توافق الأعضاء على التعرف على أسباب تأخر إصدار عقود تمليك المنتفعين بأراضى هيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية رغم سداد كامل قيمتها.


وكذلك توافق الأعضاء على ضرورة التعرف على أسباب عدم توفير الأسمدة للزراع بالكميات المطلوبة والمتناسبة مع مساحاتهم المزروعة ووفقًا لاحتياجات كل محصول.  

 

التشدد فى استخراج الكارت الذكى للزراع 


كما جاء من بين الموضوعات التى توافق عليها الأعضاء، موضوع التشدد فى استخراج الكارت الذكى للزراع ومطالبتهم بتقديم صورة عقد ملكية مساحاتهم.

وأيضا دعا الأعضاء إلى التعرف على خطط مكافحة دودة الحشد الخريفية عن طريق اتباع الهندسة الوراثية لحماية كافة المحاصيل الزراعية.


ومن المقرر أن تواصل اللجنة استكمال مناقشة خطة عمل اللجنة في اجتماع مقبل.

 

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