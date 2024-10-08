معلومات الوزراء تكشف حجم السياحة الدولية بعد جائحة كوروتا (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (السياحة الدولية تستعيد 96% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024).

وأصدرت منظمة السياحة العالمية تقريرًا بعنوان "وصول أعداد السياح الدوليين إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة حتى يوليو 2024"، يوضح أن السياحة العالمية ارتفعت إلى 96% من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر السبعة حتى يوليو 2024، مدفوعة بالطلب القوي في أوروبا وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ. للمزيد اطلع على هذا الإنفوجرافيك: