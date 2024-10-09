إجمالي مبيعات الدراجات النارية المرخصة خلال شهر سبتمبر

مبيعات الدراجات النارية، أعلنت الادارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري السيارات، عن إجمالي تراخيص الدراجات النارية وسيارات النقل خلال شهر سبتمبر الماضي للعام الجاري.

مبيعات الدراجات النارية وفق موديل السنة بمصر

ووفقًا لما كشفت عنه الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري السيارات، إجمالي تراخيص الدراجات النارية التي بلغت نحو 24,008 دراجة نارية مقسمة وفق موديل السنة كالتالي:

تم ترخيص ما يقرب من 2,591 دراجة من موديل 2021.

تم ترخيص ما يقرب من 3,891 دراجة موديل 2022.

تم ترخيص ما يقرب من 3,533 دراجة نارية موديل 2023.

تم ترخيص ما يقرب من 9,203 دراجات موديل 2024.

تم ترخيص ما يقرب من 4,790 دراجة موديل 2025.

مبيعات سيارات النقل بمصر في سبتمبر وفق موديل السنة



وفيما يخص سيارات النقل فقد بلغت مبيعاتها وفق التقرير في سبتمبر الماضي بمصر 1,432 سيارة مقسمة كالتالي وفق موديل السنة:

تم ترخيص ما يقرب من 26 سيارة نقل موديل 2021.

تم ترخيص ما يقرب من 130 سيارة نقل موديل 2022.

تم ترخيص ما يقرب من 110 سيارات نقل موديل 2023.

تم ترخيص ما يقرب من 110 سيارات نقل موديل 2024.

تم ترخيص ما يقرب من 725 سيارة نقل موديل 2025.

مبيعات النقل وفق الشركات بمصر

كما حدد التقرير ترتيب شركات النقل في مصر في سبتمبر الماضي كالتالي:

1- سيارات شيفروليه بعدد 877 سيارة.

2- سيارات إيسوزو بعدد 106 سيارات.

3- سيارات تويوتا بعدد 76 سيارة.

4- سيارات مرسيدس بعدد 74 سيارة.

5- سيارات جى ام سى بعدد 52 سيارة.