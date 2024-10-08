الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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اقتصاد

مواصفات سيارات نيسان المخصصة للطرق الوعرة والصحراء في مصر

سيارات
سيارات

سيارات نيسان، طرحت  نيسان سيارات  Navara الجديدة كليًا في السوق المصري التي تم تجهيزها  بالتقنيات للتغلب على كل التحديات التي تفرضها الطرق غير الممهدة والتضاريس أفريقيا المتنوعة.

وتجمع  نيسان بين التصميم الديناميكي والراحة الداخلية الفاخرة، وأحدث التقنيات الذكية التي تضمن سلامة السائقين في أصعب ظروف التشغيل، ويتميز تصميم نيسان Navara بالجرأة والقوة بفضل خطوطه الحادة، والتمتع بهيكل قوي. تتضمن السيارة شبكة سوداء في جميع الفئات ومن الكروم في أعلى فئة LE، مما يمنحها مظهرًا قويًا ومميزًا، كما تتميز كابينة القيادة بعزل جيد يُقلل من الضوضاء والإهتزاز لتجربة قيادة سلسلة ومريحة.

تأتي Navara بمحرك ديزل توربيني سعة 2.5 لتر بقوة عالية يولد قدرة تصل إلى 187 حصانًا و450 نيوتن متر عزم في فئات SE  و LE. وأيضًا بقوة تبلغ 161 حصان وعزم دوران 403 نيوتن متر في الفئة الأساسيةXE، مما يجعله من أقوى المحركات في فئتها. يمكن اختيار ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات في الـ Single Cab والـ Double Cab، أو ناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات في الـDouble Cab.

من ناحية أخرى تشمل أنظمة الأمان بالـ Navara نظام الفرامل المانعة للإنزلاق  (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD) لتحكم وتفادي التصادمات عند السـرعات العالية، بالإضافة لنظام مساعد ثبات السيارة (TSA) الذي يعطي ثقة في الجر عن طريق إكتشاف الإنحراف أو الميلان أثناء القيادة، ونظام التحكم الديناميكي في ثبات وتوازن السيارة(VDC)، بالإضافة لكاميرا خلفية وأجهزة استشعار للركن في الأمام والخلف في أعلى فئة.

وتحتوي جميع الطرازات على 7 وسائد هوائية بما في ذلك وسادة هواء لركبة السائق مع التذكير بربط حزام الأمان، وقفل أبواب تلقائي مع استشعار السرعة، فضلًا عن أنظمة المساعدة على القيادة بما في ذلك نظام التحكم في نزول المنحدرات  (HDC)الذي ينظم ضغط الفرامل أثناء النزول على الطرق الوعرة من خلال ضبط السرعة وضغط الفرامل تلقائيًا، لزيادة السيطرة على السيارة خلال النزول ويوجد أيضًا في أغلب فئاتها.

 

 بالإضافة إلى نظام المساعدة في صعود المرتفعات (HSA) الذي يمنع السيارة من الرجوع إلى الخلف عند الصعود على المنحدرات الشديدة ويوجد في جميع الفئات. فضلًا عن نظام الفرامل محدود الانزلاق (B-LSD) والذي يقوم بفرملة العجلة المنزلقة، مع توجيه المزيد من القوة إلى العجلات الأكثر تماسكًا على الطريق، وهو ما يمنحك أداء أفضل أثناء القيادة.

 

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التقنيات الذكية التضاريس السوق المصرى الطرق الوعرة

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