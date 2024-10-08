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رياضة

بعد تألقه في الدوري الألماني، ليفربول يستعين بمحمد صلاح لضم مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

تتجه أنظار ليفربول إلى التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش من آنتراخت فرانكفورت الألماني في الموسم المقبل.

وقال موقع caughtoffside البريطاني إن ليفربول يراقب وضع عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الريدز إلى ضمه كما يستعين بنجمه محمد صلاح من أجل محاولة إقناع الهداف المصري بالتوقيع للريدز.

ويرتبط مرموش بعقد رسمي مع آينتراخت فرانكفورت حتى صيف 2027، حيث تعاقد النادي الألماني مع اللاعب في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فولفسبورغ.

وارتبط اسم مرموش بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي في ظل اهتمام عدة أندية على رأسها ليفربول وتوتنهام.

وسجل مرموش 8 أهداف مع فرانكفورت ليعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني لكرة القدم الدوري الألماني بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هاري كين نجم بايرن ميونخ الألماني.

كما قدّم النجم المصري 6 تمريرات حاسمة في كل المسابقات التي لعبها هذا الموسم.

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