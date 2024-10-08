رسالة مؤثرة من عاصي الحلاني بعد اعتذاره عن عدم المشاركة بمهرجان الموسيقي العربية

اعتذر الفنان عاصي الحلاني عن المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32 ، بسبب ما يشهده بلده لبنان من عدوان إسرائيلي.

اعتذار عاصي الحلاني عن مهرجان الموسيقي العربية

وقال عاصي الحلاني عبر حسابه على انستجرام:" نظرا للحالة الراهنة وما يتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم، أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته 32 بحفل يوم 14 أكتوبر بدار الأوبرا بالقاهرة، وحفل يوم 17 أكتوبر بمسرح سيد درویش بالإسكندرية".



وأضاف الحلاني: "خالص الشكر لإدارة المهرجان علي دعوتهم الكريمة، كما أتقدم بالاعتذار للجمهور المصري الحبيب، متمنيا لقاءً قريبا يجمعنا بمصر الحبيبة، راجيًا من الله أن يزول عن بلادي هذا العدوان مع دعواتي بالرحمة لكل الشهداء الأبرار، ودعواتي بالشفاء العاجل لكل المصابين ، وأمنياتي بالسلام والأمان لبلادي ولكل البلاد والشعوب العربية".