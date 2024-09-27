ضمن احتفالات يوم السياحة العالمي بأسوان، إطلاق الألعاب النارية بين شوطي مباراة الأهلي والزمالك

أعلنت محافظة أسوان أنه سيتم مساء اليوم الجمعة إطلاق الألعاب النارية بين شوطي مباراة الأهلى والزمالك بالسوبر الأفريقي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى.

يذكر أنه فى إطار فعاليات احتفال المحافظة بيوم السياحة العالمى شهدت مدينة أسوان عروضا جوية ونهرية وألعابا مائية، بالإضافة إلى معرض للفنون والحرف البيئية التراثية.

فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للسياحة

حيث أطلق اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بدء الفعاليات من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، والتى تضمنت مرور جوي لطائرات سلاح القوات الجوية المصرية والتى تم تنفيذها لأول مرة فى مستوى منخفض على مجرى نهر النيل وذلك وسط حضور من الأفواج السياحية والمواطنين، مع إطلاق صافرات الاحتفالية للبواخر والفنادق العائمة المتراكية على صفحة النهر الخالد.

ومن جانبه أوضح محافظ أسوان بأنه تم إعداد برنامج حافل ومتميز لاحتفال عروس المشاتى بيوم السياحة العالمى يستمر على مدار 4 أيام، ويتضمن عروض للطيران الجوى، وافتتاح مشروع الهوية البصرية، ومسيرة للمراكب الشراعية، وأخرى للدراجات، وثالثة لوضع أعلام الدول على قبة جبل أبو الهوا، فضلًا عن موكب الحناطير من حديقة مدكور أبو العز، ومشاهدة للألعاب النارية.

أضاف أن هذه الفعاليات تعتبر بداية قوية لإستقبال موسم شتوى وسياحى جيد فى ظل الأجواء الممتعة والطقس المتميز للؤلؤة النيل الساحرة التى تنعم بالأمن والأمان والإستقرار داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونبعث برسالة طمأنة للأفواج السياحية من مختلف جنسيات العالم بزيارة أسوان خلال هذا الموسم السياحى للإستمتاع بالمقومات الفريدة التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.