الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جبران يبحث مع وفد سعودي توسيع التعاون لتوفير فرص عمل بالمملكة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
ads

 التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة " تكامل " السعودية برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة.

جاء ذلك لمتابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ"المملكة"، وتُمثلها شركة تكامل السعودية، وكذلك بحث التوسع في ضم عدد من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها،وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة المهن ستجرى اختبارات عليها.

 "اتفاقية الفحص المهني" تهدف إلى  التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة"..

وأثني الوزير على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكدًا أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب،الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم  بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"،التابعة للوزارة. 

وأكد جانب السعودي حرصه على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من  الكفاءة والمهارة في العمل، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي. 

واستعرض الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني،وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني. 

شارك في اللقاء من جانب شركة " تكامل " السعودية: فهد القاسم الرئيس التنفيذي لبرنامج الإعتماد المهني، ونواف بن مسلم نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الفحص المهني، وسالم المطرود مدير تشغيل برنامج الفحص المهني في مصر، وحمد القاضي مدير إدار الجودة والإلتزام بمنصة الإعتماد المهني. 

وشارك من جانب وزارة العمل كل من: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود. مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب، وأشرف رسمي باحث بالتمثيل الخارجي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التنمية الاجتماعية العاصمة الإدارية الجديدة المملكة العربية السعودية سوق العمل السعودي محمد جبران وزير العمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة العمل

مواد متعلقة

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل والبالغ عددها 4774 وظيفة

وزارة العمل تُطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة

نموذج محاكاة لعملية إخلاء في حالة تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ (فيديو وصور)

هل يجوز تشغيل العامل في إجازة المولد النبوي؟ وزارة العمل تجيب

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

تعرف على موعد تحريك أسعار خدمات الاتصالات

الكهرباء تحدد خطوات التعامل مع سارقي التيار عند طلب تركيب عداد كودي

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

إسرائيل تزعم اغتيال هاشم صفي الدين

سيراميكا يعلن رسميا ضم ثلاثي بيراميدز قبل مواجهة الأهلي (صور)

منوعات

المزيد

مفاجأة سارة، البشرية تقترب من الحدود البيولوجية لطول العمر

من وراء الكواليس، العائلة المالكة في بريطانيا تستعد لتنصيب ويليام الخامس

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدولار 23 قرشا أمام الجنيه بالبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024

زيادة 3 جنيهات، ننشر أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

السلام خيار استراتيجي.. رسائل السيسي خلال مراسم تفتيش الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث نبوية حول فضل الجهاد ومكانته العظيمة في الإسلام

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

إبراهيم نجم: دار الإفتاء قصة نجاح يكتب فيها كل مفتٍ فصله

المزيد
الجريدة الرسمية