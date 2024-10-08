البدء في خطة تطوير مواقف السيارات فى سوهاج وطهطا

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برئاسة المهندس أحمد حسن سنجر رئيس المركز بتطوير عدد من المواقف وفقا لخطة الدولة التى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والتخلص من العشوائيات.

وكانت البداية بتطوير موقف السيارات بسوهاج وموقف طهطا بإشراف نواب رئيس المركز أشرف محمد ومنصور حزين وصالح عبدالباسط وإدارة المتابعة والتفتيش.

تطوير مواقف طما بناء على تعليمات المحافظ



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمتابعة تطوير مجمع مواقف سيارات سوهاج وطهطا، وذلك في إطار توجهات الدولة، ورؤية القيادة السياسية بضرورة إنشاء مواقف وأسواق حضارية جديدة، والقضاء على العشوائيات.



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