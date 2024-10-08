الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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اقتصاد

بعد طرحها في مصر، تعرف على أسعار ومواصفات سيارات هافال جوليان برو

سيارة هافال جوليان
سيارة هافال جوليان

سيارات هافال، استقبل اليوم الثلاثاء، السوق المصري سيارات هافال جوليان برو الجديدة لأول مرة بالسوق المصري، ومن المقرر توفيرها في المعارض خلال الأسبوع الجاري.


أسعار سيارات  هافال جوليان برو

 وأعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية هافال اسعار سيارات هافال جوليان برو بالسوق المصري.

 

وتأتي الفئة الوحيدة من السيارة فئة هاي ديلوكس بسعر مليون و480 ألف جنيه.

 

مواصفات سيارات محرك هافال جوليان برو الجديدة
 

زودت سيارات هافال  بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر وناقل حركة DCT من 7 سرعات.

كما تتوفر بوسائل  أمان عديدة تشمل: 

6 ايرباج – فرامل ABS وEBD – مساعد فرامل – نظام الاتزان الالكتروني – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – التحكم في الجر – التحكم في ثبات السيارة – ايقاف السيارة بعد التصادم – التحكم الاجباري في المكابح – تنبيه حالات الطواريء – مكابح انتظار الكترونية – تشغيل أوتوماتيكي لمكابح الانتظار – مراقبة ضغط الاطارات – مانع تشغيل المحرك – انذار السرقة – تثبيت مقاعد الأطفال في الخلف – مصابيح ضباب خلفية – حساسات ركن خلفية – رؤية محيطية 360 درجة لمحيط السيارة – نظام الركن الذاتي – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – المساعدة على القيادة في الطرق المزدحمة – التحذير من التصادم الأمامي – التوقف الذاتي في حالات الضرورة – تحذير الخروج من المسار – الحفاظ على المسار – المحافظة على القيادة في منتصف المسار – المراوغة الذكي لتفادي التصادمات – التنبيه عند الخروج من المسار – تحذير النقاط العمياء – مساعد تغيير المسار – التنبيه وايقاف السيارة في حالة الطواريء عند الرجوع للخلف – تحذير التصادم الخلفي – مساعد التصادم وقت تغيير المسار – تنبيه السائق – تحكم أوتوماتيكي في ارتفاع اضاءة المصابيح.

 

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