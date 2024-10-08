القابضة للمطارات: هناك العديد من المشاريع التي ستشهدها المطارات خلال الفترة المقبلة

قال أيمن عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات: إن هناك خطة للارتقاء بمنظومة المطارات المصرية فيما يخص خدمات الركاب، وتنفيذ مخطط زيادة الطاقة الاستيعابية، مع الحفاظ على معدلات الأمن والسلامة في أعلى درجاتها.

وأضاف عرب، خلال لقاء صحفي الطيران المدني، على هامش تجربة طوارئ في مطار القاهرة، أن هناك العديد من المشاريع التي ستشهدها المطارات خلال الفترة المقبلة.

رفع الكفاءة وتطوير المطارات وفقا لخطة مستقبلية

بالإضافة إلى افتتاح توسعة مطار برج العرب ومطار سفنكس الدولي، مشيرا إلى أن القابضة للمطارات تهدف إلى رفع الكفاءة وتطوير المطارات وفقا لخطة مستقبلية.

وأشار إلى تعاون قطاع الطيران المدني مع القطاع الخاص وفقا للوائح والقوانين، فيما يخص إدارة وتشغيل المطارات.