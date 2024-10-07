محافظ دمياط يوافق على النزول بتنسيق القبول بفصول الخدمات المرحلة الثانوية لـ185 درجة

أعلن محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وافق على النزول بتنسيق القبول بفصول الخدمات المرحلة الثانوية التعليم العام للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وقد تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمجموع درجات ١٨٥ بعدة مدارس ثانوية عامة بالإدارات التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تقرر النزول بتنسيق القبول بفصول الخدمات بمدرسة سعاد محرم الثانوية بنين وفصول الخدمات بمدرسة صادق جاويش الثانوية بإدارة دمياط التعليمية وفصول خدمات بمدرسة الخياطة الثانوية المشتركة بإدارة عزبة البرج التعليمية وفصول خدمات مدرسة الشهيد نادر ابو المجد الثانوية بإدارة كفر البطيخ وفصول خدمات مدرسة كفر سعد الثانوية بإدارة كفر سعد..

الجدير بالذكر ان هذا النزول يعتبر للمرة الثالثة حيث كان تم النزول من قبل ذلك بالحد الأدنى للقبول بمدارس سعاد محرم الثانوية بنين والشعراء الثانوية المشتركة وصادق جاويش الثانوية المشتركة واللغات الثانوية الرسمية بإدارة دمياط التعليمية إلى 227 درجة.

وبإدارة الزرقا تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة المستشار ابراهيم عيسى الثانوية المشتركة إلى 227 درجة، أما بالنسبة إلى إدارة فارسكور التعليمية تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدرسة الشهيد رامى زيدان الثانوية ومدرسة مناع خليل الثانوية ومدرسة ناصر الثانوية إلى مجموع 227.5 درجة، ومدارس عبد القادر المرقبى وكرم ورزوق وفصول شبانة إلى مجموع 226 درجة.

كما كان قد تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس عمر بن عبد العزيز بنات وأبو بكر الصديق الثانوية المشتركة والدكتور على مشرفة الثانوية بنين ونور المعارف الثانوية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية إلى مجموع 226 درجة، وبإدارة ميت أبو غالب تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس عبد العظيم البساطى والسوالم الثانوية المشتركة وعبد العزيز رضوان إلى مجموع 226 درجة.